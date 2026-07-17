Tri-troc mobile, Rue Louis et René Moine, face au n°16, Rennes

lundi 23 novembre 2026 · Rue Louis et René Moine, face au n°16 · Rennes

Informations pratiques

Tri-troc mobile 23 – 28 novembre Rue Louis et René Moine, face au n°16 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-23T13:00:00+01:00 – 2026-11-23T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Rue Louis et René Moine, face au n°16 Rue Louis et René Moine, Rennes Rennes 35032 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Quartier Bréquigny