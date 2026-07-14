Informations pratiques

Tri-troc mobile Square Charles Dullin, face au n°11 Rennes 9 – 14 novembre Ille-et-Vilaine

Quartier Bréquigny

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-09T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-14T17:00:00.000+01:00

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Square Charles Dullin, face au n°11 Square Charles Dullin, Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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