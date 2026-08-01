AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile, Square Charles Dullin, face au n°11, Rennes
lundi 9 novembre 2026 · Square Charles Dullin, face au n°11 · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile 9 – 14 novembre Square Charles Dullin, face au n°11 Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-09T13:00:00+01:00 – 2026-11-09T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Square Charles Dullin, face au n°11 Square Charles Dullin, Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Quartier Bréquigny
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