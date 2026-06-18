Trial Park & Acro Bike Show Parking Boulevard de la Plage Les Mathes jeudi 30 juillet 2026.

Les Mathes

Trial Park & Acro Bike Show

Parking Boulevard de la Plage La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Initiation l’après-midi, grand spectacle le soir !

.

Parking Boulevard de la Plage La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introductory session in the afternoon, big show in the evening!

L’événement Trial Park & Acro Bike Show Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre