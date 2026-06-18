Trial Park & Acro Bike Show Parking Boulevard de la Plage Les Mathes
Trial Park & Acro Bike Show Parking Boulevard de la Plage Les Mathes jeudi 30 juillet 2026.
Les Mathes
Trial Park & Acro Bike Show
Parking Boulevard de la Plage La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Initiation l’après-midi, grand spectacle le soir !
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Parking Boulevard de la Plage La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
Introductory session in the afternoon, big show in the evening!
L’événement Trial Park & Acro Bike Show Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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