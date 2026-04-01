Triathlon de la Nivelle Rue Lapurdi Saint-Pée-sur-Nivelle
Triathlon de la Nivelle Rue Lapurdi Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 26 avril 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Triathlon de la Nivelle
Rue Lapurdi Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 47 – 47 – 47 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 14:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Né du désir de voir réapparaître l’historique triathlon de Saint-Pée-sur-Nivelle, notre évènement s’annonce comme une rencontre sportive riche en émotions. Au cœur des paysages pittoresques du Pays Basque, laissez-vous tenter par un triathlon au caractère unique, véritable célébration d’une activité en communion avec la nature.
À chacun son format
XS-Découverte distance parfaite pour découvrir la discipline, notre XS est conçue pour les petits comme pour les grands.
S-Sprint format intermédiaire, notre Sprint est certainement le choix idéal si tu hésites encore sur la course à choisir.
M-Olympique pour ceux qui veulent se mesurer à la distance olympique, comme Cassandre Beaugrand et Léo Bergère à Paris.
Enfants nous proposons deux formats pour nos triathlètes en herbe ! .
Rue Lapurdi Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Triathlon de la Nivelle
L’événement Triathlon de la Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Pays Basque
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