Triathlon de Veigné Veigné
samedi 29 août 2026 · Veigné
Informations pratiques
Veigné
Triathlon de Veigné
Rue du Moulin Veigné Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Triathlon de Veigné
Samedi 29 août 2026 09:00
Pour la 11ème édition, les formats de course resteront les mêmes avec les horaires suivants
09h Départ du triathlon M
09h10 Départ du triathlon M relais
14h Départ du triathlon S
17h15 Départ du triathlon XS en duo
Triathlon de Veigné
Samedi 29 août 2026 09:00
Pour la 11ème édition, les formats de course resteront les mêmes avec les horaires suivants
09h Départ du triathlon M
09h10 Départ du triathlon M relais
14h Départ du triathlon S
17h15 Départ du triathlon XS en duo
ATTENTION CIRCULATION PERTURBÉE .
Rue du Moulin Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
To get back into the swing of things after the vacations, come and take part in the Veigné Triathlon on Saturday August 30.
On the program:
Triathlon XS: in teams of 2 against the clock
Triathlon S
Triathlon M
Registration deadline: August 28.
L’événement Triathlon de Veigné Veigné a été mis à jour le 2026-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme