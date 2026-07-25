Informations pratiques

Veigné

Triathlon de Veigné

Rue du Moulin Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Triathlon de Veigné

Samedi 29 août 2026 09:00

Pour la 11ème édition, les formats de course resteront les mêmes avec les horaires suivants

09h Départ du triathlon M

09h10 Départ du triathlon M relais

14h Départ du triathlon S

17h15 Départ du triathlon XS en duo

Triathlon de Veigné

Samedi 29 août 2026 09:00

Pour la 11ème édition, les formats de course resteront les mêmes avec les horaires suivants

09h Départ du triathlon M

09h10 Départ du triathlon M relais

14h Départ du triathlon S

17h15 Départ du triathlon XS en duo

ATTENTION CIRCULATION PERTURBÉE .

Rue du Moulin Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

To get back into the swing of things after the vacations, come and take part in the Veigné Triathlon on Saturday August 30.

On the program:

Triathlon XS: in teams of 2 against the clock

Triathlon S

Triathlon M

Registration deadline: August 28.

L’événement Triathlon de Veigné Veigné a été mis à jour le 2026-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme