Triathlon des Roses Piscine Léo Lagrange / Ile Gloriette Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 09:00 –

Gratuit : non 17 € +150 € de collecte 17 € de frais d’inscription puis 150 € de collecte pour pouvoir participer Inscription : https://nantes.triathlondesroses.fr/ Tout public

Un défi sportif et solidaire…100 mètres de natation, 8,5 km de cyclisme et 3 km de course à pieds… à faire en solo ou en relais ! Co-organisé par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et le Triathlon Club Nantais, le Triathlon des Roses est un événement sportif de collecte dédié à la recherche sur les cancers du sein à l’occasion d’Octobre Rose. Pour prendre le départ du Triathlon des Roses de Nantes, vous devrez obligatoirement avoir collecté des fonds pour soutenir des projets de recherche sur les cancers du sein.

Piscine Léo Lagrange / Ile Gloriette Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 26 50 https://metropole.nantes.fr/lieu/piscine-leo-lagrange-ile-gloriette https://triathlon-club-nantais.com/



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