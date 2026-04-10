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Triathlon International du Mont-Blanc Route des lacs Passy

Triathlon International du Mont-Blanc Route des lacs Passy samedi 13 juin 2026.

Lieu : Route des lacs

Adresse : Base de loisirs des iles Lac de Passy

Ville : 74190 Passy

Département : Haute-Savoie

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Passy

Triathlon International du Mont-Blanc

Route des lacs Base de loisirs des iles Lac de Passy Passy Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

En 2026, c’est le club du Mont-Blanc Triathlon qui organise les 13 et 14 juin un weekend de sports enchainés au lac de Passy le Triathlon et l’Aquathlon de Passy Pays du Mont-Blanc.
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Route des lacs Base de loisirs des iles Lac de Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes  

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English : Triathlon International du Mont-Blanc

In 2026, the Mont-Blanc Triathlon club is organizing a weekend of linked sports on June 13 and 14 at Lac de Passy: the Passy Pays du Mont-Blanc Triathlon and Aquathlon.

L’événement Triathlon International du Mont-Blanc Passy a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Passy

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