Triathlon International du Mont-Blanc Route des lacs Passy
Triathlon International du Mont-Blanc Route des lacs Passy samedi 13 juin 2026.
Passy
Triathlon International du Mont-Blanc
Route des lacs Base de loisirs des iles Lac de Passy Passy Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
En 2026, c’est le club du Mont-Blanc Triathlon qui organise les 13 et 14 juin un weekend de sports enchainés au lac de Passy le Triathlon et l’Aquathlon de Passy Pays du Mont-Blanc.
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Route des lacs Base de loisirs des iles Lac de Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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English : Triathlon International du Mont-Blanc
In 2026, the Mont-Blanc Triathlon club is organizing a weekend of linked sports on June 13 and 14 at Lac de Passy: the Passy Pays du Mont-Blanc Triathlon and Aquathlon.
L’événement Triathlon International du Mont-Blanc Passy a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Passy
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