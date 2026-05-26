Triathlons du Val-André Pléneuf-Val-André
Triathlons du Val-André Pléneuf-Val-André dimanche 5 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Triathlons du Val-André
Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le triathlon du Val-André revient pour sa 10è édition !
Au programme de la deuxième journée
– TRIATHLON Sprint à 9h30
– TRIATHLON M INDIVIDUEL à 14h
Venez encourager les nombreux participants tout au long du parcours !
Ouvert à tous, licenciés et non licenciés en ajoutant le Pass Compétition.
Inscription obligatoire pour tous les participants sur Klikego. .
Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 47 33 05
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English :
L’événement Triathlons du Val-André Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-21 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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