Pléneuf-Val-André

Triathlons du Val-André

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le triathlon du Val-André revient pour sa 10è édition !

Au programme de la deuxième journée

– TRIATHLON Sprint à 9h30

– TRIATHLON M INDIVIDUEL à 14h

Venez encourager les nombreux participants tout au long du parcours !

Ouvert à tous, licenciés et non licenciés en ajoutant le Pass Compétition.

Inscription obligatoire pour tous les participants sur Klikego. .

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 47 33 05

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English :

L’événement Triathlons du Val-André Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-21 par Pléneuf-Val-André Tourisme