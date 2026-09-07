AGENDA · Toussus-le-Noble
TribuPhone, Brasserie L’Aérodrome, Toussus-le-Noble
samedi 31 octobre 2026 · Brasserie L'Aérodrome · Toussus-le-Noble
Informations pratiques
TribuPhone Samedi 31 octobre, 21h00 Brasserie L’Aérodrome Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T21:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T21:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:00:00+01:00
Brasserie L’Aérodrome 33 Rue Robert Esnault-Pelterie 78117 Toussus-le-Noble Toussus-le-Noble 78117 Yvelines Île-de-France
Tribute du groupe français Téléphone
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