TribuPhone, Brasserie L’Aérodrome, Toussus-le-Noble

Informations pratiques

TribuPhone Samedi 31 octobre, 21h00 Brasserie L’Aérodrome Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T21:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T21:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:00:00+01:00

Brasserie L’Aérodrome 33 Rue Robert Esnault-Pelterie 78117 Toussus-le-Noble Toussus-le-Noble 78117 Yvelines Île-de-France

Tribute du groupe français Téléphone