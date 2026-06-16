Gignac

TRILOGIE MÉDITERRANÉENNE OLIVIER, OLIVE, HUILE

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Embarquez pour un voyage au coeur de la Méditerranée ! Une journée pleine de saveurs, de découvertes et de rencontres autour de l’olivier, de l’olive et de l’huile d’olive. Dégustations, concours et artisans locaux vous attendent pour une expérience unique !

Journée gourmande, festive et technique.

L’olive et ses produits présentés par des moulins, professionnels.

Concours encadré par la confrérie des chevaliers de l’olivier en tant que Jury, UPPO Présidents Groupama professeurs lycée agricole, professionnels (huiles, olives, cakes, tapenade amateurs et professionnels…).

Balade digestive

Visite des oliveraies autour de Moulins, diverses variétés .

Gignac 34150 Hérault Occitanie sandrine@masdepalat.fr

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English :

Embark on a journey to the heart of the Mediterranean! A day full of flavors, discoveries and encounters around the olive tree, the olive and olive oil. Tastings, competitions and local artisans await you for a unique experience!

Macaronade, cheese and dessert served with aperitif and wine.

L’événement TRILOGIE MÉDITERRANÉENNE OLIVIER, OLIVE, HUILE Gignac a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT