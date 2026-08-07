Informations pratiques

Névez

TRIMANEC’H

Plage Saint Nicolas Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:30:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Raid combiné chronométré Nage, vélo, course et trail, déguisé ou non, en équipe de 2 ou plus. Départ de la plage Saint-Nicolas, à Port Manec’h pour la course enfant (KIDMANEC’H pour 9-13 ans à 14h30) et la course adulte (TRIMANEC’H à 17h00).

Inscriptions et règlements à partir du 1 juin sur trimanech.org

Places limitées .

Plage Saint Nicolas Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 03 58 58 70

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English :

L’événement TRIMANEC’H Névez a été mis à jour le 2026-08-02 par OTC CCA