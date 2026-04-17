Trio Blimunda Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Trio Blimunda

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02 21:45:00

Date(s) :

2026-05-02

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.

Un voyage initiatique le long du fleuve Tage, à Lisbonne. Le fil conducteur de ce voyage musical est la dérive d’une jeune fadiste à travers Lisbonne et ses divers quartiers populaires ; le monde de la nuit et les rues festives, un quartier fado, les ghettos, un petit port tourné vers d’autres horizons (Afrique et Brésil). Un hommage à un peuple riche de 1000 histoires et de sa diversité culturelle. Préparez-vous à un voyage inoubliable ! Avec Yohann Villanua (Beat-Jazz, voix), Christophe Barennes (Piano, accordéon), Fred Faure (percussions, batterie) .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trio Blimunda

L’événement Trio Blimunda Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne