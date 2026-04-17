Trio Blimunda Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Trio Blimunda Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 2 mai 2026.
Bayonne
Trio Blimunda
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02 21:45:00
Date(s) :
2026-05-02
Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.
Un voyage initiatique le long du fleuve Tage, à Lisbonne. Le fil conducteur de ce voyage musical est la dérive d’une jeune fadiste à travers Lisbonne et ses divers quartiers populaires ; le monde de la nuit et les rues festives, un quartier fado, les ghettos, un petit port tourné vers d’autres horizons (Afrique et Brésil). Un hommage à un peuple riche de 1000 histoires et de sa diversité culturelle. Préparez-vous à un voyage inoubliable ! Avec Yohann Villanua (Beat-Jazz, voix), Christophe Barennes (Piano, accordéon), Fred Faure (percussions, batterie) .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Trio Blimunda
L’événement Trio Blimunda Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne
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