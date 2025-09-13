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AGENDA · Marseille 7e Arrondissement

Trio Goldberg Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

samedi 17 octobre 2026 · Palais du Pharo · Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Palais du Pharo
Adresse
58 Boulevard Charles Livon
Ville
13007 Marseille 7e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
14 14 30

Marseille 7e Arrondissement

Trio Goldberg

Samedi 17 octobre 2026 de 18h à 20h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17 20:00:00

Date(s) :
2026-10-17

La violoniste Liza Kerob, super-soliste de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, rêvait de jouer les Variations Goldberg. Federico Hood, premier altiste de la formation monégasque, et Thierry Amadi, premier violoncelle, l’ont aidée à y parvenir.
Les Variations Goldberg est l’une des œuvres les plus fascinantes de Bach. Glenn Gould les a rendues culte dans un enregistrement célèbre.
Le violoniste russo-américain Dmitri Sitkovetsky a peint l’aria et les trente variations en couleurs. Il a dédié son travail à Glenn Gould.
Des canons et des fugues en cinémascope !

PROGRAMME
SCHUBERT Trio pour cordes D 471
WEINBERG Trio op. 48
BACH -Variations Goldberg BWV 988

Liza Kerob, violon
Federico Hood, alto
Thierry Amadi, violoncelle   .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Violinist Liza Kerob, principal soloist with the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra, had always dreamed of performing the Goldberg Variations. Federico Hood, principal violist with the Monegasque orchestra, and Thierry Amadi, principal cellist, helped her make that dream a reality.

L’événement Trio Goldberg Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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