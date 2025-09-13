Trio Goldberg Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement
samedi 17 octobre 2026 · Palais du Pharo · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Trio Goldberg
Samedi 17 octobre 2026 de 18h à 20h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17 20:00:00
Date(s) :
2026-10-17
La violoniste Liza Kerob, super-soliste de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, rêvait de jouer les Variations Goldberg. Federico Hood, premier altiste de la formation monégasque, et Thierry Amadi, premier violoncelle, l’ont aidée à y parvenir.
Les Variations Goldberg est l’une des œuvres les plus fascinantes de Bach. Glenn Gould les a rendues culte dans un enregistrement célèbre.
Le violoniste russo-américain Dmitri Sitkovetsky a peint l’aria et les trente variations en couleurs. Il a dédié son travail à Glenn Gould.
Des canons et des fugues en cinémascope !
PROGRAMME
SCHUBERT Trio pour cordes D 471
WEINBERG Trio op. 48
BACH -Variations Goldberg BWV 988
Liza Kerob, violon
Federico Hood, alto
Thierry Amadi, violoncelle .
Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Violinist Liza Kerob, principal soloist with the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra, had always dreamed of performing the Goldberg Variations. Federico Hood, principal violist with the Monegasque orchestra, and Thierry Amadi, principal cellist, helped her make that dream a reality.
L’événement Trio Goldberg Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Baticup Méditerranée Marseille 7e Arrondissement 12 septembre 2026
- Ouverture de saison au Badaboum théâtre Badaboum Théâtre Marseille 7e Arrondissement 12 septembre 2026
- Un conte de fées 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 16 septembre 2026
- 34e Juri’s Cup Quai Marcel Pagnol Marseille 7e Arrondissement 17 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine au Jardin Saint Nicolas (avec le Musée d’Histoire de Marseille MHM) à droite du 69 boulevard de la Corderie Marseille 7e Arrondissement 19 septembre 2026