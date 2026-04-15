Trio Ipazia, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Trio Ipazia Vendredi 26 juin, 21h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

14€ | 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T21:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T21:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Trio à l’instrumentation atypique, Ipazia déploie un univers sensible et aérien au fil d’un jazz contemplatif. La voix, la clarinette basse et le saxophone tressent une musique hors sol et singulière. Portés par des poèmes de Roberto Juarroz et l’imaginaire spatial de l’astronome antique Ipazia, Lou Ferrand (voix/clavier), Lucie Vigier (clarinette basse) et Arthur Toulet (saxophone) livrent un moment suspendu et poétique.

Trio Ipazia est lauréat Occijazz 2024.

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Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « email », « value »: « ipazia.trio@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://@ipazia.mucic »}] [{« data »: {« author »: « Ipazia », « cache_age »: 86400, « description »: « Ysu00e9 – Live session tournu00e9e u00e0 l’Astrada (Marciac) nnVidu00e9o – Sheiza CremillenLumiu00e8res – Gau00ebtan Bonnet LagrangenPrise de son – Corentin LandeaunMix – Su00e9bastien HabynnVoix – Lou FerrandnSaxophone – Arthur TouletnClarinette basse/composition – Lucie Vigier », « type »: « video », « title »: « Ipazia – Ysu00e9 (live session) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/mIfE3TUouvA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=mIfE3TUouvA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCgmDDwdPSfBhpR-7Gbgvscg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Un univers léger et poétique à travers des morceaux jazz. trio concert

© Trio Ipazia