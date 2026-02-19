Tristan Lopin Partez sans moi, je vous rejoins. Gare du Midi Biarritz

Tristan Lopin Partez sans moi, je vous rejoins.

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2027-03-04

fin : 2027-03-04

2027-03-04

J’avais prévu plein de trucs pour le futur.

Ça avait l’air d’être dans super longtemps.

Je pensais vraiment avoir grave le temps et puis finalement pas tant que ça apparemment.

Je crois que mon futur m’a ghosté…

Ou alors, il est juste parti acheter des clopes. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

