Tristan Lopin : Partez sans moi, je vous rejoins, Cité des Congrès, Nantes
samedi 21 novembre 2026 · Cité des Congrès · Nantes
Informations pratiques
Tristan Lopin : Partez sans moi, je vous rejoins Samedi 21 novembre, 20h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique
36 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T22:00:00+01:00
One man show
« J’avais prévu plein de trucs pour le futur.
Ça avait l’air d’être dans super longtemps.
Je pensais vraiment avoir grave le temps et puis finalement pas tant que ça apparemment.
Je crois que mon futur m’a ghosté…
Ou alors, il est juste parti acheter des clopes. »
Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://nantes-spectacles.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 65 01 »}]
One man show Compagnie du café-théâtre
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