Tristan Lucas – Français content à L’improviste Brive-la-Gaillarde
Tristan Lucas – Français content à L’improviste Brive-la-Gaillarde jeudi 3 décembre 2026.
Brive-la-Gaillarde
Tristan Lucas – Français content à L’improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 21:00:00
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare !
Dans ce spectacle, ce faux lent, nonchalant hyperactif, rit d’abord de lui-même puis taquine les bobos, se moque des gens qui cherchent un sens à leur vie, des coachs de vie et ose même des vannes sur le musée des esclaves. Parce qu’il estime que oui, on peut rire de tout ! .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Tristan Lucas – Français content à L’improviste
L’événement Tristan Lucas – Français content à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme
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