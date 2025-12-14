Brive-la-Gaillarde

Tristan Lucas – Français content à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 21:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare !

Dans ce spectacle, ce faux lent, nonchalant hyperactif, rit d’abord de lui-même puis taquine les bobos, se moque des gens qui cherchent un sens à leur vie, des coachs de vie et ose même des vannes sur le musée des esclaves. Parce qu’il estime que oui, on peut rire de tout ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Tristan Lucas – Français content à L’improviste

L’événement Tristan Lucas – Français content à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme