Informations pratiques

Troyes

Tristan Lucas

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 19 – 19 – 19 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 21:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

S’asseoir 60 minutes avec Tristan Lucas,

Et rigoler d’la vie tant qu’y en a.



La vie est un putain de miracle.

Alors pendant 60 minutes, Tristan prend le temps de se le rappeler, étape par étape, de décennie en décennie.



De bébé à humain à poussière… il peut s’en passer des choses.

Allez, venez. On va rigoler d’la vie tant qu’y en a.



Tristan Lucas a joué son spectacle Français Content dans plus de 15 pays différents.

Vous avez écouté ses chroniques sur Nova et Rire et Chansons.

Vous avez pu le voir aux côtés de Doully, Pierre-Emmanuel Barré, Thomas VDB…

Ou en première partie de Verino et Mathieu Madenian.



Après une tournée XXL des Zéniths avec le Festival de Montreux, il vient roder son tout nouveau spectacle ! .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tristan Lucas Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne