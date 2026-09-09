Tristan Lucas Troyes
mercredi 25 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Tristan Lucas
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 19 – 19 – 19 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 21:00:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
S’asseoir 60 minutes avec Tristan Lucas,
Et rigoler d’la vie tant qu’y en a.
La vie est un putain de miracle.
Alors pendant 60 minutes, Tristan prend le temps de se le rappeler, étape par étape, de décennie en décennie.
De bébé à humain à poussière… il peut s’en passer des choses.
Allez, venez. On va rigoler d’la vie tant qu’y en a.
Tristan Lucas a joué son spectacle Français Content dans plus de 15 pays différents.
Vous avez écouté ses chroniques sur Nova et Rire et Chansons.
Vous avez pu le voir aux côtés de Doully, Pierre-Emmanuel Barré, Thomas VDB…
Ou en première partie de Verino et Mathieu Madenian.
Après une tournée XXL des Zéniths avec le Festival de Montreux, il vient roder son tout nouveau spectacle ! .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Tristan Lucas Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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