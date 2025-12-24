Tro Bro Melrant, Melrand

Tro Bro Melrant

Salle omnisport Melrand Morbihan

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

2026-11-11

4 circuits sur de beaux sentiers dans la campagne de Melrand. 8,5km, 15km, 25km et 45km, vallonnés à souhait avec des passages près de la Sarre et à côté de 3 chapelles. Inscription sur klikego. Départ de la salle omnisports.

Salle omnisport Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 70 73 58 37

