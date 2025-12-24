Tro Bro Melrant, Melrand
Tro Bro Melrant, Melrand mercredi 11 novembre 2026.
Tro Bro Melrant
Salle omnisport Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : mercredi 11 novembre 2026
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
4 circuits sur de beaux sentiers dans la campagne de Melrand. 8,5km, 15km, 25km et 45km, vallonnés à souhait avec des passages près de la Sarre et à côté de 3 chapelles. Inscription sur klikego. Départ de la salle omnisports.
Le cycloclub melrandais et TTBM. .
Salle omnisport Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 70 73 58 37
L’événement Tro Bro Melrant Melrand a été mis à jour le 2025-12-22 par OT CMC Destination Brocéliande