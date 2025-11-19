Trobairitz – journées des matrimoines, L’Atelier Blanc, Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Trobairitz – journées des matrimoines 19 et 20 septembre L’Atelier Blanc Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Atelier Blanc présente Je repars guerroyer, installation d’Héloïse Farago, née en 1997 qui vit et travaille dans l’Eure.

Héloïse Farago et Céline Mistral, Croisillon et Cie y chanteront les femmes : chants médiévaux et occitans, porteurs de lutte joyeuse et émancipatrice.

Du 15.09 au 26.09.2026

Je repars guerroyer, installation d’Héloïse Farago

Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et le jeudi de 10h à 12h

Jeudi 17.09.2026 à 11h

performance d’Héloïse Farago et Céline Mistral, Croisillon et Cie

Samedi 19.09 et dimanche 20.09.2026

Je repars guerroyer, installation d’Héloïse Farago, visite libre de 14h à 18h

Conférence concertante et déconcertante de Céline Mistral, Cie Croisillon et Cie à 11h et à 17h, entrée libre

L’Atelier Blanc 21 rue de la République 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 05 81 21 83 61 https://www.atelier-blanc.org/ À partir du printemps 2026, L’Atelier Blanc art – contemporain en Aveyron déménage et s’installe dans une grande maison du XVIIIe située au 21 rue de la République à Villefranche-de-Rouergue ; un nouveau lieu qui rassemble toutes ses activités au cœur de la Bastide. Expositions, résidences de création, performances, rencontres, ateliers, médiations et actions d’éducation artistique et culturelle pour tous les publics. Entrée libre pendant les expositions du mardi au samedi de 14h à 18h et le jeudi de 10h à 12h.

L’Atelier Blanc présente Je repars guerroyer, installation d’Héloïse Farago, née en 1997 qui vit et travaille dans l’Eure.

© Héloïse Farago, Performance lors du DNA, en juin 2021, courtesy de l’artiste