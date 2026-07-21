UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villefranche-de-Rouergue

Vide-greniers de l’Amicale du Personnel Hospitalier Villefranche-de-Rouergue

dimanche 13 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Vide-greniers de l’Amicale du Personnel Hospitalier Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Avenue du 8 mai
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Vide-greniers de l’Amicale du Personnel Hospitalier

Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Venez nombreux au vide grenier de l’amicale du personnel hospitalier !
Restauration, buvette sur place, WC et parking gratuit. Café offert aux exposants.   .

Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 16 69 30 41  videgrenier.aph@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to the hospital staff association’s garage sale!

L’événement Vide-greniers de l’Amicale du Personnel Hospitalier Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)