Vide-greniers de l’Amicale du Personnel Hospitalier Villefranche-de-Rouergue
dimanche 13 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Vide-greniers de l’Amicale du Personnel Hospitalier
Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Venez nombreux au vide grenier de l’amicale du personnel hospitalier !
Restauration, buvette sur place, WC et parking gratuit. Café offert aux exposants. .
Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 16 69 30 41 videgrenier.aph@gmail.com
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English :
Come one, come all to the hospital staff association’s garage sale!
L’événement Vide-greniers de l’Amicale du Personnel Hospitalier Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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