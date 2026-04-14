Troc aux plantes, Foyer communal de Brignon, Brignon

Troc aux plantes Samedi 25 avril, 09h00, 14h00 Foyer communal de Brignon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Foyer communal de Brignon 7 D7, 30190 Brignon Brignon 30190 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « aaebrignon@gmail.com »}]

Matinée consacrée au troc. Dès 14h, animations “nature”, activités pédagogiques, …