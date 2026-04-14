Troc aux plantes, Foyer communal de Brignon, Brignon
Troc aux plantes, Foyer communal de Brignon, Brignon samedi 25 avril 2026.
Troc aux plantes Samedi 25 avril, 09h00, 14h00 Foyer communal de Brignon Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Foyer communal de Brignon 7 D7, 30190 Brignon Brignon 30190 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « aaebrignon@gmail.com »}]
Matinée consacrée au troc. Dès 14h, animations “nature”, activités pédagogiques, …
À voir aussi à Brignon (Gard)
- Soirée ciné-débat, Foyer communal de Brignon, Brignon 17 avril 2026