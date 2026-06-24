Informations pratiques

Andrest

Troc de livres

Espace Jean Moulin ANDREST Andrest Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

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Romans, BD, essais, livres jeunesse… il y en aura pour tous les goûts. Apportez ceux que vous avez déjà lus et repartez avec de nouvelles découvertes !

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Espace Jean Moulin ANDREST Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 64 15 17 58 pierregamarra@adour-madiran.fr

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English :

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L’événement Troc de livres Andrest a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65