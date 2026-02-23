Troc de plantes Meschers-sur-Gironde
Troc de plantes Meschers-sur-Gironde dimanche 19 avril 2026.
Troc de plantes
Marché de Meschers Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2026-04-19 09:30:00
fin : 2026-04-19 13:00:00
2026-04-19
Echange de plants, graines et boutures
Partage de conseil de jardinage
Sensibilisation et éducation à la nature
Marché de Meschers Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
English :
Exchange plants, seeds and cuttings
Sharing gardening tips
Nature awareness and education
