Troc de plantes

Troc de plantes

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19 13:00:00

2026-04-19

Echange de plants, graines et boutures

Partage de conseil de jardinage

Sensibilisation et éducation à la nature

Marché de Meschers Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

English :

Exchange plants, seeds and cuttings

Sharing gardening tips

Nature awareness and education

L’événement Troc de plantes Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-23 par Royan Atlantique