Week end Spectacles Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Week end Spectacles

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Pièce de théâtre Le Bonobos de Laurent Baffie jouée par le Am’acteurs

+33 5 46 02 35 56

English :

Laurent Baffie’s play Le Bonobos performed by the Am?acteurs

