Troc de trucs JEZEAU Jézeau

Jézeau

Troc de trucs

JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

A la Cantoche

Troc système économique primitif, excluant l’emploi de monnaie.

Ce premier troc de trucs à La Soulane proposera à chacun·e d’apporter des plants, graines, outils, vêtements, compétences, temps, nourriture (liste non exhaustive) et de les échanger contre d’autres trucs, mobilier de jardin, séance d’escalade, cafetière, boutures, parasol, balai (etc…).

Quelques Soulanaises sont déjà en train de réunir des trucs, mais vous êtes

invité·e·s à faire pareil !

L’entrée est libre. La seule règle sera d’apporter des trucs à troquer et de repartir avec vos trucs non troqués.

Ce que nous aurons graines, bouquets garnis, boutures, sachets de lavandes, thé, habits, pain, levain, kéfir, housses de couette 220/240, pots en terre, temps, massage, séance d’escalade, livres, écran d’ordi, bijoux, jeux, un repas cantoche, et plus encore !

Ce que nous cherchons plants, boutures, graines, kombucha, outils, habits, parasol, pieds de parasol, tapis de bain, housse de couette 220/240, linge de lit, cafetière, bouilloire, moule à cake, bassine alimentaire, mobilier jardin, guirlandes lumineuses extérieures, argile, terre argileuse, temps, souris d’ordinateur, balai, et c’est certain que nous serons tenté·e·s par d’autres trucs !

Sur place la Cantoche sera ouverte et proposera un goûter et des boissons.

Entrée libre

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JEZEAU 1, impasse de la couménie Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

At the Canteen

Barter: primitive economic system, excluding the use of money.

This first barc de trucs at La Soulane will enable everyone to bring plants, seeds, tools, clothes, skills, time, food (non-exhaustive list) and exchange them for other stuff, such as garden furniture, climbing equipment, a coffee maker, cuttings, a parasol, a broom (etc?).

A few Soulan women are already gathering stuff, but you’re invited to do the same!

invited to do the same!

Admission is free. The only rule is to bring stuff to barter and leave with your non-traded stuff.

What we’ll have: seeds, bouquets garnis, cuttings, lavender sachets, tea, clothes, bread, sourdough, kefir, 220/240 comforter covers, earthen pots, time, massage, climbing, books, computer screen, jewelry, games, a cantoche meal, and more!

What we’re looking for: plants, cuttings, seeds, kombucha, tools, clothes, parasol, parasol stands, bath mat, comforter cover 220/240, bed linen, coffee maker, kettle, cake tin, food bowl, garden furniture, outdoor string lights, clay, clay soil, weather, computer mouse, broom, and we’re sure to be tempted by other stuff!

La Cantoche will be open on site, offering snacks and drinks.

Free admission

L’événement Troc de trucs Jézeau a été mis à jour le 2026-04-04 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65