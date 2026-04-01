Troc du jardin Bio RISCLE Riscle

Riscle

Troc du jardin Bio

RISCLE Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Retrouvez-nous à l’écocentre pour troquer vos graines, plants, semences anciennes, recettes, boutures et confitures…

L’association Pierre et Terre a pour but d’informer et d’accompagner le public dans la connaissance et la concrétisation de projets alternatifs écocitoyens.

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RISCLE Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.animation@orange.fr

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English :

Meet us at the Ecocentre to trade your seeds, plants, old seeds, recipes, cuttings and jams?

The Pierre et Terre association aims to inform and support the public in learning about and implementing alternative eco-citizen projects.

L’événement Troc du jardin Bio Riscle a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65