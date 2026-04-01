Troc du jardin Bio RISCLE Riscle
Troc du jardin Bio RISCLE Riscle samedi 25 avril 2026.
Riscle
Troc du jardin Bio
RISCLE Pierre et Terre Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Retrouvez-nous à l’écocentre pour troquer vos graines, plants, semences anciennes, recettes, boutures et confitures…
L’association Pierre et Terre a pour but d’informer et d’accompagner le public dans la connaissance et la concrétisation de projets alternatifs écocitoyens.
.
RISCLE Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.animation@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet us at the Ecocentre to trade your seeds, plants, old seeds, recipes, cuttings and jams?
The Pierre et Terre association aims to inform and support the public in learning about and implementing alternative eco-citizen projects.
L’événement Troc du jardin Bio Riscle a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Riscle (Gers)
- Loto du foot RISCLE Riscle 12 avril 2026
- Fête des fleurs Village Riscle 14 mai 2026