Troc et puces Quai Carnot Concarneau dimanche 7 juin 2026.

Quai Carnot Parking de la criée Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-07

Organisé par l’HBSud 29   .

Quai Carnot Parking de la criée Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 24 24 44 85 

English : Troc et puces

L’événement Troc et puces Concarneau a été mis à jour le 2026-03-09 par OTC CCA

