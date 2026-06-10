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Troc et Puces de la Mer Quai du Général de Gaulle Penmarch

Troc et Puces de la Mer Quai du Général de Gaulle Penmarch mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Quai du Général de Gaulle

Adresse : Port de Kérity

Ville : 29760 Penmarch

Département : Finistère

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif :

Penmarch

Troc et Puces de la Mer

Quai du Général de Gaulle Port de Kérity Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Troc et puces organisé par les Marins et Amis du Port de Kérity   .

Quai du Général de Gaulle Port de Kérity Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 72 01 50 82 

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English :

L’événement Troc et Puces de la Mer Penmarch a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Destination Pays Bigouden

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