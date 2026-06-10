Troc et Puces de la Mer Quai du Général de Gaulle Penmarch mardi 28 juillet 2026.

Penmarch

Troc et Puces de la Mer

Quai du Général de Gaulle Port de Kérity Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Troc et puces organisé par les Marins et Amis du Port de Kérity .

Quai du Général de Gaulle Port de Kérity Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 72 01 50 82

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English :

L’événement Troc et Puces de la Mer Penmarch a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Destination Pays Bigouden