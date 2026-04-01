Troc graines et plantes Esvres
Troc graines et plantes Esvres samedi 18 avril 2026.
Esvres
Troc graines et plantes
43 Rue Nationale Esvres Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Troc graines et plantes
Samedi 18 Avril 2026 de 10H à 12H30
Venez échanger des plants, des graines mais également des conseils de jardinage afin de semer, planter et récolter au mieux !!
Organisé par la médiathèque d’Esvres
Contact mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr
Lieu Médiathèque
Troc graines et plantes
Samedi 18 Avril 2026 de 10H à 12H30
Venez échanger des plants, des graines mais également des conseils de jardinage afin de semer, planter et récolter au mieux !!
Organisé par la médiathèque d’Esvres
Contact mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr
Lieu Médiathèque .
43 Rue Nationale Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 72 45 mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr
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English :
Seed and plant swap
Saturday April 18, 2026 from 10H to 12H30
Come and exchange plants, seeds and gardening tips to sow, plant and harvest the best!
Organized by the Esvres media library
Contact mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr
Location Médiathèque
L’événement Troc graines et plantes Esvres a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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