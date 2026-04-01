Esvres

Troc graines et plantes

43 Rue Nationale Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Troc graines et plantes

Samedi 18 Avril 2026 de 10H à 12H30

Venez échanger des plants, des graines mais également des conseils de jardinage afin de semer, planter et récolter au mieux !!

Organisé par la médiathèque d’Esvres

Contact mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr

Lieu Médiathèque

Troc graines et plantes

Samedi 18 Avril 2026 de 10H à 12H30

Venez échanger des plants, des graines mais également des conseils de jardinage afin de semer, planter et récolter au mieux !!

Organisé par la médiathèque d’Esvres

Contact mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr

Lieu Médiathèque .

43 Rue Nationale Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 72 45 mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Seed and plant swap

Saturday April 18, 2026 from 10H to 12H30

Come and exchange plants, seeds and gardening tips to sow, plant and harvest the best!

Organized by the Esvres media library

Contact mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr

Location Médiathèque

L’événement Troc graines et plantes Esvres a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme