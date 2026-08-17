Troc graines, plants & plantes Corbeil-Cerf

Informations pratiques

Corbeil-Cerf

Troc graines, plants & plantes

2 rue François de Lubersac Corbeil-Cerf Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

TROC GRAINES, PLANTS & PLANTES GRATUIT !

Amoureux du jardin, jardiniers passionnés ou simples curieux, rendez-vous le dimanche 4 octobre à Corbeil-Cerf pour un après-midi placé sous le signe du partage, de la nature et de la convivialité !

Le principe ? C’est simple !

Venez avec ce que vous souhaitez partager graines, boutures, jeunes plants, plantes en pot, fruits ou légumes de saison… et repartez librement avec de nouvelles variétés à faire grandir chez vous !

Que vous soyez jardinier débutant ou passionné, chacun peut participer, échanger ses savoir-faire, découvrir de nouvelles plantes et profiter des conseils d’autres amoureux du jardin.

Pour prolonger les échanges dans une ambiance chaleureuse, un coin café et biscuits sera également proposé.

Une belle occasion de faire vivre le partage, transmettre ses connaissances et enrichir son jardin tout en passant un agréable moment ensemble !

Renseignements corbeilauxlivres@gmail.com

Retrouvez également toutes les informations sur Facebook La Corbeil Aux Livres

Venez avec vos graines, vos plants et votre bonne humeur… et repartez avec de nouvelles idées pour votre jardin !

TROC GRAINES, PLANTS & PLANTES GRATUIT !

Amoureux du jardin, jardiniers passionnés ou simples curieux, rendez-vous le dimanche 4 octobre à Corbeil-Cerf pour un après-midi placé sous le signe du partage, de la nature et de la convivialité !

Le principe ? C’est simple !

Venez avec ce que vous souhaitez partager graines, boutures, jeunes plants, plantes en pot, fruits ou légumes de saison… et repartez librement avec de nouvelles variétés à faire grandir chez vous !

Que vous soyez jardinier débutant ou passionné, chacun peut participer, échanger ses savoir-faire, découvrir de nouvelles plantes et profiter des conseils d’autres amoureux du jardin.

Pour prolonger les échanges dans une ambiance chaleureuse, un coin café et biscuits sera également proposé.

Une belle occasion de faire vivre le partage, transmettre ses connaissances et enrichir son jardin tout en passant un agréable moment ensemble !

Renseignements corbeilauxlivres@gmail.com

Retrouvez également toutes les informations sur Facebook La Corbeil Aux Livres

Venez avec vos graines, vos plants et votre bonne humeur… et repartez avec de nouvelles idées pour votre jardin ! .

2 rue François de Lubersac Corbeil-Cerf 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 60 36 42 28 corbeilauxlivres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SWAP SEEDS, SEEDLINGS, AND PLANTS? IT’S FREE!

Whether you’re a garden lover, a passionate gardener, or just curious, join us on Sunday, October 4, in Corbeil-Cerf for an afternoon dedicated to sharing, nature, and good company!

How does it work? It’s simple!

Bring whatever you’d like to share—seeds, cuttings, seedlings, potted plants, seasonal fruits, or vegetables—and take home new varieties to grow in your own garden!

Whether you’re a beginner or a seasoned gardener, everyone can participate, share their expertise, discover new plants, and benefit from the advice of other gardening enthusiasts.

To keep the conversation going in a warm and friendly atmosphere, there will also be a coffee and cookie corner.

A wonderful opportunity to foster a spirit of sharing, pass on your knowledge, and enrich your garden while enjoying a pleasant time together!

For more information: corbeilauxlivres@gmail.com

You can also find all the details on Facebook: La Corbeil Aux Livres

Come with your seeds, your seedlings, and your good spirits… and leave with new ideas for your garden!

L’événement Troc graines, plants & plantes Corbeil-Cerf a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre