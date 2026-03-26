Troc jardin au Château de Mursay à Echiré Château de Mursay Échiré
Troc jardin au Château de Mursay à Echiré Château de Mursay Échiré dimanche 10 mai 2026.
Troc jardin au Château de Mursay à Echiré
Château de Mursay 465 Rue de Mursay Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Le dimanche 10 mai, le Château de Mursay (Échiré) accueillera un troc jardin organisé par les Amis du Château de Mursay et les Jardins de la Garenne.
Échanges de plants, graines, outils, accessoires et livres. Une cagnotte à dons libres permettra aussi aux visiteurs sans objets à troquer de repartir avec des trouvailles.
Des ateliers nature et DIY rythmeront la journée.
Pique-nique possible sur place, avec restauration sucrée et boissons.
Gratuit Réservation 06 12 42 05 40
Les exposants doivent apporter leur table. .
Château de Mursay 465 Rue de Mursay Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 42 05 40
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English : Troc jardin au Château de Mursay à Echiré
L’événement Troc jardin au Château de Mursay à Echiré Échiré a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin
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