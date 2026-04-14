Découverte de la légende Arthurienne, Château du Coudray-Salbart, Échiré
Découverte de la légende Arthurienne, Château du Coudray-Salbart, Échiré vendredi 26 juin 2026.
Découverte de la légende Arthurienne 26 – 28 juin Château du Coudray-Salbart Deux-Sèvres
https://www.coudraysalbart.fr/visite/horaires-et-tarifs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T13:30:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Dans le cadre du cycle d’animation sur les légendes du château, découvrez celui-ci avec ses décors lors d’une visite libre.
Château du Coudray-Salbart 1506 chemin du chateau 79410 Echiré Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@coudraysalbart.fr »}]
En 2026, nous plongeons le château dans la légende arthurienne visite arthur
L’apparition du saint Graal aux chevaliers de la Table ronde, Lancelot du Lac, copié par Michel Gonnot (1470)
Bibliothèque nationale de France
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