Animations Champêtres au Château de Mursay à Échiré Échiré
Animations Champêtres au Château de Mursay à Échiré Échiré dimanche 7 juin 2026.
Échiré
Animations Champêtres au Château de Mursay à Échiré
465 Rue de Mursay Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
De 15h à 17 h
. tonte des moutons
. initiation aux danses traditionnelles
. jeux, animations pour les enfants
De 17h à 20 h
. bal trad animé par le groupe Accord à Quatre, participation libre.
Buvette sur place .
465 Rue de Mursay Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lesamisduchateaudemursay@gmail.com
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L’événement Animations Champêtres au Château de Mursay à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Niort Marais Poitevin