Échiré

Animations Champêtres au Château de Mursay à Échiré

465 Rue de Mursay Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

De 15h à 17 h

. tonte des moutons

. initiation aux danses traditionnelles

. jeux, animations pour les enfants

De 17h à 20 h

. bal trad animé par le groupe Accord à Quatre, participation libre.

Buvette sur place .

465 Rue de Mursay Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lesamisduchateaudemursay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animations Champêtres au Château de Mursay à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Niort Marais Poitevin