Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animations Champêtres au Château de Mursay à Échiré Échiré

Animations Champêtres au Château de Mursay à Échiré Échiré

Animations Champêtres au Château de Mursay à Échiré Échiré dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 465 Rue de Mursay

Ville : 79410 Échiré

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Échiré

Animations Champêtres au Château de Mursay à Échiré

465 Rue de Mursay Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

De 15h à 17 h
. tonte des moutons
. initiation aux danses traditionnelles
. jeux, animations pour les enfants

De 17h à 20 h
. bal trad animé par le groupe Accord à Quatre, participation libre.

Buvette sur place   .

465 Rue de Mursay Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   lesamisduchateaudemursay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animations Champêtres au Château de Mursay à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Niort Marais Poitevin

À voir aussi à Échiré (Deux-Sèvres)