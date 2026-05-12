Échiré

Jeu d’enquête médiéval immersif au Château du Coudray Salbart à Échiré

Chemin des Hauts de Salbart Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Plongez au cœur du XIIIe siècle, dans les murs d’un authentique château médiéval, avec un jeu d’enquête immersif inédit, animé par une quinzaine de personnages en costumes de l’association Qui Que le Veuille.

Équipes de 4 à 6 joueurs

2 à 3 équipes par session

À partir de 10 ans les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable. Accessibles aux joueurs débutants comme aux confirmés.

Attention, le jeu nécessite de gravir des escaliers à plusieurs reprises.

Durée 90 minutes .

Chemin des Hauts de Salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 71 07

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English :

L’événement Jeu d’enquête médiéval immersif au Château du Coudray Salbart à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Niort Marais Poitevin