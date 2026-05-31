Visite gratuite d’une forteresse médiévale exceptionnelle, Château du Coudray Salbart, Échiré

Visite gratuite d’une forteresse médiévale exceptionnelle 19 et 20 septembre Château du Coudray Salbart Deux-Sèvres

Gratuit. 199 personnes maximum dans tout le site. Tenue adaptée requise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez d’une visite libre et gratuite du château de Coudray-Salbart pour découvrir cette remarquable forteresse.

Un moment exceptionnel à partager en famille ou entre amis.

Château du Coudray Salbart 1506 Chemin du Château Salbart, 79410 Échiré Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 79 25 71 07 https://www.coudraysalbart.fr Bâti dans la 1ère moitié du XIIIe siècle, le château-fort de Coudray-Salbart est une forteresse militaire remarquable.

Une architecture riche : des salles dans un état exceptionnel de conservation dont 12 salles voûtées de styles architecturaux variés (8 ouvertes au public).

Un système de défense comportant une gaine périphérique (couloir à l’intérieur des courtines) unique en Europe.

Une histoire mystérieuse : le premier document décrivant cet édifice date de 1460, alors que le début de la construction remonterait à 1202/1204. Classé au titre des Monuments historiques, il fait l’objet de toutes les attentions des Amis du Coudray-Salbart depuis 1961 et de son propriétaire, la Communauté d’Agglomération du Niortais depuis 2000. D’importantes restaurations ont été réalisées dans ce fleuron de l’architecture militaire très peu remanié. Accessibilité PMR : Limité.

Profitez d’une visite libre et gratuite du château de Coudray-Salbart pour découvrir cette remarquable forteresse.

©Collectif Alirebleco