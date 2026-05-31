Visite gratuite d’une forteresse médiévale exceptionnelle, Château du Coudray Salbart, Échiré
Visite gratuite d’une forteresse médiévale exceptionnelle, Château du Coudray Salbart, Échiré samedi 19 septembre 2026.
Visite gratuite d’une forteresse médiévale exceptionnelle 19 et 20 septembre Château du Coudray Salbart Deux-Sèvres
Gratuit. 199 personnes maximum dans tout le site. Tenue adaptée requise.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Profitez d’une visite libre et gratuite du château de Coudray-Salbart pour découvrir cette remarquable forteresse.
Un moment exceptionnel à partager en famille ou entre amis.
Château du Coudray Salbart 1506 Chemin du Château Salbart, 79410 Échiré Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 79 25 71 07 https://www.coudraysalbart.fr Bâti dans la 1ère moitié du XIIIe siècle, le château-fort de Coudray-Salbart est une forteresse militaire remarquable.
Une architecture riche : des salles dans un état exceptionnel de conservation dont 12 salles voûtées de styles architecturaux variés (8 ouvertes au public).
Un système de défense comportant une gaine périphérique (couloir à l’intérieur des courtines) unique en Europe.
Une histoire mystérieuse : le premier document décrivant cet édifice date de 1460, alors que le début de la construction remonterait à 1202/1204. Classé au titre des Monuments historiques, il fait l’objet de toutes les attentions des Amis du Coudray-Salbart depuis 1961 et de son propriétaire, la Communauté d’Agglomération du Niortais depuis 2000. D’importantes restaurations ont été réalisées dans ce fleuron de l’architecture militaire très peu remanié. Accessibilité PMR : Limité.
Profitez d’une visite libre et gratuite du château de Coudray-Salbart pour découvrir cette remarquable forteresse.
©Collectif Alirebleco
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