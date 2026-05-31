À la découverte des vestiges du château de la famille d’Aubigné au château de Mursay, Château de Mursay, Échiré
À la découverte des vestiges du château de la famille d’Aubigné au château de Mursay, Château de Mursay, Échiré samedi 19 septembre 2026.
À la découverte des vestiges du château de la famille d’Aubigné au château de Mursay 19 et 20 septembre Château de Mursay Deux-Sèvres
Entrée libre et gratuite. Visites guidées à la demande.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir le Château de Mursay avec Les Amis du Château !
Tout au long du week-end, les Amis du Château de Mursay vous accueilleront pour une riche programmation autour du site et de son histoire :
Visites proposées :
- Visite libre du site
- Visite commentée par les guides de l’association
- Parcours numérique interactif
Expositions et animations :
- Expositions de photos et de cartes postales anciennes
- Diaporama « Mursay en cartes postales »
- Visualisation du château en 3D (en libre accès)
- Vente de cartes postales, livres, marque-pages
- Espace détente avec buvette et petite restauration
Sensibilisation à l’écopâturage
Rencontrez des brebis vendéennes et leurs agneaux, et découvrez leur rôle dans l’entretien écologique du site.
Exposition de 4 oies à observer !
Pour les enfants :
- Espace ludique autour des jeux d’autrefois
- Concours de dessin
Un moment convivial pour petits et grands, entre patrimoine, nature et animations !
Château de Mursay Mursay, 79410 Échiré Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://www.lesamisduchateaudemursay.fr Situé en bord de Sèvre, le château de Mursay fut la résidence d’été du poète et compagnon d’armes d’Henri IV, Agrippa d’Aubigné. Sa petite fille, Françoise d’Aubigné, future marquise de Maintenon y a vécu par intermittence dans son enfance.
Les ruines, datant de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle ont été classées au titre des Monuments historiques en 1952.
Venez découvrir le Château de Mursay avec Les Amis du Château ! Agrippa d’Aubigné Françoise d’Aubigné
©Les Amis du Château de Mursay
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