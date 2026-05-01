Troc plantes à Aiffres Jardin Maison pour tous Aiffres

Aiffres

Troc plantes à Aiffres

Jardin Maison pour tous 85 rue du Bourg Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

C’est toujours dans le but de donner un coup de pouce à la biodiversité que nous organisons notre troc-plantes.

Celui de printemps aura lieu le 16 mai 2026 à Aiffres de 9h à 12h.

Nous vous encourageons vraiment à semer des fleurs locales et variées, à laisser du bois mort, à garder des zones de sol nu pour le 70% des abeilles solitaires terricoles, mais aussi des zones non tondues pour laisser grandir les plantes sauvages.

Les pollinisateurs vous en seront sincèrement reconnaissants en assurant le renouvellement de vos fleurs, fruits et légumes. .

Jardin Maison pour tous 85 rue du Bourg Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 83 44 09 balanin.torchepot@gmail.con

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English : Troc plantes à Aiffres

L’événement Troc plantes à Aiffres Aiffres a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79