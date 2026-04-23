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Vide-grenier à Aiffres Aiffres

Vide-grenier à Aiffres Aiffres

Vide-grenier à Aiffres Aiffres dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 435 Rue de l'Église

Ville : 79230 Aiffres

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 2 Tarif de base plein tarif

Aiffres

Vide-grenier à Aiffres

435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Vide-grenier à Aiffres

L’association ES AFP organise un vide-grenier le 17 mai 2026 sur le stabilisé de l’Espace Tartalin.

Ouvert au public de 7h à 18h
Accueil des exposants dès 6h

2€ le mètre linéaire
Voiture autorisées à partir de 4 mètres

Restauration et buvette sur place   .

435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 42 50 98 

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English : Vide-grenier à Aiffres

L’événement Vide-grenier à Aiffres Aiffres a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Niort Marais Poitevin

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