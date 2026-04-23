Vide-grenier à Aiffres Aiffres
Vide-grenier à Aiffres Aiffres dimanche 17 mai 2026.
Aiffres
Vide-grenier à Aiffres
435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide-grenier à Aiffres
L’association ES AFP organise un vide-grenier le 17 mai 2026 sur le stabilisé de l’Espace Tartalin.
Ouvert au public de 7h à 18h
Accueil des exposants dès 6h
2€ le mètre linéaire
Voiture autorisées à partir de 4 mètres
Restauration et buvette sur place .
435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 42 50 98
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English : Vide-grenier à Aiffres
L’événement Vide-grenier à Aiffres Aiffres a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Niort Marais Poitevin