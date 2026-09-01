Informations pratiques

Sermoyer

Troc plantes d’automne

Derrière la bibliothèque Sermoyer Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Echange de plantes entre amateurs. Pensez à apporter vos graines de légumes et fleurs, les boutures, les rejets, les arbustes qui vous encombrent…les bulbes qui vous envahissent, les vivaces qui se multiplient… Bon jardinage !

.

Derrière la bibliothèque Sermoyer 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 50 49 50 bibliotheque-sermoyer@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Autumn Plant Swap

Plant exchange between amateurs. Don’t forget to bring your vegetable and flower seeds, cuttings, offshoots, shrubs that are taking up too much space…bulbs that are invading you, perennials that are multiplying… Happy gardening!

L’événement Troc plantes d’automne Sermoyer a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux