Troc plantes d’automne Sermoyer
samedi 26 septembre 2026 · Sermoyer
Informations pratiques
Sermoyer
Troc plantes d’automne
Derrière la bibliothèque Sermoyer Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Echange de plantes entre amateurs. Pensez à apporter vos graines de légumes et fleurs, les boutures, les rejets, les arbustes qui vous encombrent…les bulbes qui vous envahissent, les vivaces qui se multiplient… Bon jardinage !
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Derrière la bibliothèque Sermoyer 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 50 49 50 bibliotheque-sermoyer@orange.fr
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English : Autumn Plant Swap
Plant exchange between amateurs. Don’t forget to bring your vegetable and flower seeds, cuttings, offshoots, shrubs that are taking up too much space…bulbs that are invading you, perennials that are multiplying… Happy gardening!
L’événement Troc plantes d’automne Sermoyer a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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