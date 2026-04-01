Troc plantes des Papotes du hérisson Médiathèque du Quai des Arts Vitré

Vitré

Troc plantes des Papotes du hérisson

Médiathèque du Quai des Arts 1, rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Troc de plantes des Papotes du hérisson le samedi 25 avril de 10h à 13h sur le parvis à l’entrée de la médiathèque du Quai des Arts à Vitré.

Vous souhaitez agrémenter vos jardins potagers, balcons ou intérieurs de nouvelles espèces ? Vous ne savez plus que faire de vos boutures et récoltes de graines ? Venez participer à ce moment convivial d’échanges de plants, graines, trucs et astuces.

Tout public accès libre et gratuit. .

Médiathèque du Quai des Arts 1, rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 16 11

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English :

L’événement Troc plantes des Papotes du hérisson Vitré a été mis à jour le 2026-04-17 par OT VITRE