Vitré

Puzzle party

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Puzzle party le vendredi 24 avril de 15h à 18h à la médiathèque de Vitré.

Entre défis malins, fous rires et esprit d’équipe, vous allez vite oublier le temps qui passe. Que vous soyez un pro du casse-tête ou juste là pour le fun, une chose est sûre vous ne verrez plus jamais les puzzles de la même façon.

Tout public, gratuit. .

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 31 81

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English :

L’événement Puzzle party Vitré a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE