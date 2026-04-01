Puzzle party Vitré
Puzzle party Vitré vendredi 24 avril 2026.
Vitré
Puzzle party
1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 18:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Puzzle party le vendredi 24 avril de 15h à 18h à la médiathèque de Vitré.
Entre défis malins, fous rires et esprit d’équipe, vous allez vite oublier le temps qui passe. Que vous soyez un pro du casse-tête ou juste là pour le fun, une chose est sûre vous ne verrez plus jamais les puzzles de la même façon.
Tout public, gratuit. .
1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 31 81
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English :
L’événement Puzzle party Vitré a été mis à jour le 2026-04-14 par OT VITRE
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