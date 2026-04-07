Troc plants et graines Roussines
Troc plants et graines Roussines dimanche 10 mai 2026.
Roussines
Troc plants et graines
La Ruche MAIRIE Roussines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 13:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Troc plants et graines
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La Ruche MAIRIE Roussines 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 25 81 59
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English :
Plant and seed swap
L’événement Troc plants et graines Roussines a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Charente Limousine
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