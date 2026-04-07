Roussines

Troc plants et graines

La Ruche MAIRIE Roussines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 13:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Troc plants et graines

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La Ruche MAIRIE Roussines 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 25 81 59

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English :

Plant and seed swap

L’événement Troc plants et graines Roussines a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Charente Limousine