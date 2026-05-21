Troc & Puces pièces automobiles Saint-Caradec
Troc & Puces pièces automobiles Saint-Caradec dimanche 7 juin 2026.
Saint-Caradec
Troc & Puces pièces automobiles
Etang Saint-Caradec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Troc puces de pièces de voitures, autocross, kart, moto, …
Exposition de caisses à savon, de véhicules anciens, voitures autocross, kart, side-car
Animations pour les enfants (Ventre-glisse, château gonflable, pêche à la ligne, …)
Restauration et buvette sur place. .
Etang Saint-Caradec 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 97 30 88
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English :
L’événement Troc & Puces pièces automobiles Saint-Caradec a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Bretagne Centre
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