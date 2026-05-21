Saint-Caradec

Troc & Puces pièces automobiles

Etang Saint-Caradec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Troc puces de pièces de voitures, autocross, kart, moto, …

Exposition de caisses à savon, de véhicules anciens, voitures autocross, kart, side-car

Animations pour les enfants (Ventre-glisse, château gonflable, pêche à la ligne, …)

Restauration et buvette sur place. .

Etang Saint-Caradec 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 97 30 88

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English :

L’événement Troc & Puces pièces automobiles Saint-Caradec a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Bretagne Centre