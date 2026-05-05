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Visite guidée église paroissiale Saint-Caradec

Visite guidée église paroissiale Saint-Caradec lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 22600 Saint-Caradec

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saint-Caradec

Visite guidée église paroissiale

Place de l’église Saint-Caradec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-07-20 11:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Le lundi, du 6 juillet au 24 août, visite guidée .
L’église comprend des chefs d’œuvre du XVIIIème et XXème siècles mais également très contemporains dont les retables récemment restaurés. Plusieurs éléments vont attirer votre attention tels que les grandes fresques, d’après l’œuvre du peintre Alain Thomas, le chemin de croix de style art déco, gravé sur des ardoises de Trélazé. La crypte, qui abrite une saisissante mise au tombeau, sera ouverte lors de cette visite guidée.   .

Place de l’église Saint-Caradec 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 25 17 

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English :

L’événement Visite guidée église paroissiale Saint-Caradec a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Centre

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