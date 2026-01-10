Sons de Bretagne & d’ailleurs de l’Oust à Guerlédan

Saint-Caradec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Des rives de l’Oust à celles du lac de Guerlédan, au cœur des mythes et légendes d’une

Bretagne authentique, Sons de Bretagne présente tous les jeudis soir en juillet et août, une dizaine de concerts d’excellence dans des sites patrimoniaux d’exception chapelles, manoirs, sites mégalithiques… Visite & restauration à 19h30 Concert à 20h30. Gratuit. .

Saint-Caradec 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 51 41

