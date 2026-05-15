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PARTIR EN LIVRE Atelier numérique Saint-Caradec

PARTIR EN LIVRE Atelier numérique Saint-Caradec mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Bibliothèque

Ville : 22600 Saint-Caradec

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Caradec

PARTIR EN LIVRE Atelier numérique

Bibliothèque Saint-Caradec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Atelier numérique   .

Bibliothèque Saint-Caradec 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 09 14 

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English :

L’événement PARTIR EN LIVRE Atelier numérique Saint-Caradec a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre

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