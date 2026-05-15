PARTIR EN LIVRE Atelier numérique Saint-Caradec
PARTIR EN LIVRE Atelier numérique Saint-Caradec mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Caradec
PARTIR EN LIVRE Atelier numérique
Bibliothèque Saint-Caradec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Atelier numérique .
Bibliothèque Saint-Caradec 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 09 14
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English :
L’événement PARTIR EN LIVRE Atelier numérique Saint-Caradec a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre
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