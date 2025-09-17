Troc vêtements Femme + Livres Wasselonne
Troc vêtements Femme + Livres Wasselonne samedi 26 septembre 2026.
Wasselonne
Troc vêtements Femme + Livres
2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Troc vêtements femme + livres
Rendez-vous le samedi 26 septembre 2026
– dépôt et collecte de points 9h à 12h
– choix des vêtements 14h à 16h
Système de points
* T-Shirt MC + ML, short, jupe = 2 points
* Jeans, Pull, Pantalon, Robe = 4 points
* Veste = 6 points
* Accessoirs, sous-vêtements = 0 points (don simple).
Pour les livres
* Livre de poche, livre pour enfants, livre de cuisine = 1 point
* Bande dessinée, grand livre = 2 points
* 1h de bénévolat = 2 points .
2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 wasselonne@agf67.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Troc vêtements Femme + Livres Wasselonne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
À voir aussi à Wasselonne (Bas-Rhin)
- Représentation Ma Ville à l’heure nazie Wasselonne 12 juin 2026
- Kermesse à l’EHPAD de la Mossig Wasselonne 13 juin 2026
- Les histoires d’Hibou Wasselonne 17 juin 2026
- Pêche inter-associations Wasselonne 20 juin 2026
- Festival Partir en livre Wasselonne 27 juin 2026