Wasselonne

Troc vêtements Femme + Livres

2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Troc vêtements femme + livres

Rendez-vous le samedi 26 septembre 2026

– dépôt et collecte de points 9h à 12h

– choix des vêtements 14h à 16h

Système de points

* T-Shirt MC + ML, short, jupe = 2 points

* Jeans, Pull, Pantalon, Robe = 4 points

* Veste = 6 points

* Accessoirs, sous-vêtements = 0 points (don simple).

Pour les livres

* Livre de poche, livre pour enfants, livre de cuisine = 1 point

* Bande dessinée, grand livre = 2 points

* 1h de bénévolat = 2 points .

2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 wasselonne@agf67.fr

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English :

L’événement Troc vêtements Femme + Livres Wasselonne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble