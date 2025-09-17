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Troc vêtements Femme + Livres Wasselonne

Troc vêtements Femme + Livres Wasselonne

Troc vêtements Femme + Livres Wasselonne samedi 26 septembre 2026.

Adresse : 2 rue Romantica

Ville : 67310 Wasselonne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Wasselonne

Troc vêtements Femme + Livres

2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Troc vêtements femme + livres

Rendez-vous le samedi 26 septembre 2026
– dépôt et collecte de points 9h à 12h
– choix des vêtements 14h à 16h

Système de points
* T-Shirt MC + ML, short, jupe = 2 points
* Jeans, Pull, Pantalon, Robe = 4 points
* Veste = 6 points
* Accessoirs, sous-vêtements = 0 points (don simple).
Pour les livres
* Livre de poche, livre pour enfants, livre de cuisine = 1 point
* Bande dessinée, grand livre = 2 points
* 1h de bénévolat = 2 points   .

2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59  wasselonne@agf67.fr

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English :

L’événement Troc vêtements Femme + Livres Wasselonne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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