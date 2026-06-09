Trois ballets (projections) Théâtre Georges Madec Audierne
Trois ballets (projections) Théâtre Georges Madec Audierne mercredi 12 août 2026.
Audierne
Trois ballets (projections)
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
3 projections
1) M.Béjart BOLERO M. Ravel
2) G. Balanchine WHO CARES G. Gershwin
3) C. Pite THE SEASONS’ CANON M. Richter .
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Trois ballets (projections) Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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