Trois ballets (projections) Théâtre Georges Madec Audierne

Audierne

Trois ballets (projections)

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

3 projections

1) M.Béjart BOLERO M. Ravel

2) G. Balanchine WHO CARES G. Gershwin

3) C. Pite THE SEASONS’ CANON M. Richter .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Trois ballets (projections) Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz